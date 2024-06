Motociclista tenta fazer ultrapassagem e é atropelada por caminhão no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco

A motociclista Andressa Silva Maximiliano, de 24 anos, ficou ferida após tentar uma ultrapassagem e ser atropelada por um caminhão no cruzamento da Avenida Ceará com a Rua Santa Catarina, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco, na noite desta quinta-feira, 6.

De acordo com informações dos Policiais Militares de trânsito, Andressa trafegava em uma motocicleta modelo Biz, de cor branca, placa NCP-9J63, no sentido centro-bairro pela Avenida Ceará. Ela tentou ultrapassar pela direita um caminhão baú azul, de placa NBI-5C81, que seguia na mesma direção. No entanto, o caminhão sinalizou e iniciou uma conversão para a Rua Santa Catarina. Nesse momento, a moto, que estava no “ponto cego” do motorista, foi atropelada.

O motorista do caminhão, relatou a reportagem não ter visto Andressa na motocicleta. Ele só parou ao ouvir um barulho alto vindo debaixo do caminhão. O motorista destacou que não estava em alta velocidade, pois estava próximo ao local onde realizaria uma mudança, utilizando o caminhão para serviços de frete.

Após o acidente, o motorista prestou socorro à vítima e acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local, e os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos, encaminhando em seguida Andressa para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, com apenas escoriações pelo corpo.

A área foi isolada por Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para a realização da perícia. Após os procedimentos de praxe, o caminhão foi liberado e a motocicleta entregue ao marido de Andressa.