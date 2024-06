Morte de Michael Jackson completa 15 anos; veja como estão os filhos do astro

A morte de Michael Jackson completa 15 anos nesta terça-feira (25). O músico morreu em 25 de junho de 2009, aos 50 anos, vítima de uma parada cardíaca, deixando três filhos: Prince Jackson, Paris Jackson e Bigi Jackson.

Vivendo diante dos holofotes desde a infância, hoje os herdeiros do rei do pop optaram por caminhos diferentes e lidam com a fama cada um à sua maneira.

Veja abaixo como estão os filhos de Michael Jackson 15 anos após a sua morte:

Prince Michael Jackson

Prince é o filho primogênito do cantor, fruto da união com Debbie Rowe. Aos 27 anos, ele é formado em Administração pela Universidade Loyola Marymount, em Los Angeles.

Nas redes sociais, onde acumula mais de 870 mil seguidores, o jovem demostra seu interesse pela área do empreendedorismo. Inclusive, chegou a fundar, em 2016, a Heal Los Angeles Foundation, uma ONG focada em crianças e jovens vulneráveis.

Mais cedo, Prince compartilhou um story no Instagram em homenagem ao pai. O registro traz a imagem de Michael em 1993, durante sua apresentação no intervalo do Super Bowl, com a música “We are the World”.

“Saudade, papai. O mundo era melhor com você nele”, escreveu ele na publicação.

Paris Jackson

Entre os três, Paris, que também é filha do cantor com Debbie Rowe, é a mais famosa. Modelo, atriz e cantora, ela tem 26 anos e seguiu a carreira artística. Em 2020, por exemplo, lançou o álbum “Wilted”.

No Instagram, ela reúne mais de 5 milhões de seguidores, aproveitando para compartilhar detalhes da rotina pessoal, bastidores de suas gravações e shows.

Nas telas, Paris, que também é considerada um ícone fashion, já integrou o elenco de produções como “Gringo: vivo ou morto” (2018) e “Habit” (2021).

Bigi Jackson

Prince Michael Jackson II, atualmente também conhecido como Bigi, tem 22 anos e é o filho mais novo do astro musical.

Longe das redes sociais, ele faz poucas aparições públicas. Uma das mais recentes aconteceu em março deste ano, durante o tapete vermelho do “MJ: The Musical”, em Londres, em que posou ao lado dos irmãos mais velhos.