Morando no Amazonas, filho do presidente Lula prestigia Festival de Parintins

O filho caçula do presidente Lula (PT), Luís Cláudio Lula da Silva, está em Parintins para prestigiar o Festival Folclórico entre Caprichoso e Garantido, que começou nesta sexta-feira (28) e termina no domingo (30).

A informação foi confirmada pelo próprio Luís Cláudio nas redes sociais, que chegou a postar fotos com o governador Wilson Lima (União Brasil), com o prefeito de Parintins, Anderson Souza e até mesmo com Belo, uma das atrações da Festa dos Visitantes, que ocorreu nesta quinta-feira (27).

Em vídeo publicado no Instagram, o filho do presidente explica como funciona o Festival e o que cada boi representa. Vale lembrar que Luís Cláudio mora no Amazonas, no Rio Preto da Eva.

O presidente Lula chegou a confirmar a vinda à ilha, porém devido às tragédias no Rio Grande do Sul, ele acabou cancelando.