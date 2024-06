Moradores exigem quebra-molas em local com acidentes frequentes

Há vários meses, os moradores da rua Mendes Sá, no bairro Bahia, em Rio Branco, reclamam da falta de fiscalização no trânsito da região. No local, há uma escola e, por isso, a movimentação de crianças é grande, e é conhecido pela quantidade de acidentes.

Grande parte dos acidentes ocorre por conta do excesso de velocidade, o que torna a rua uma preocupação constante dos moradores, principalmente dos pais de alunos.

Uma das reivindicações da comunidade é a instalação de um quebra-molas para tentar forçar a redução da velocidade. Conforme os moradores e relatos nas redes sociais, a prefeitura esteve na região há dois meses, fez a marcação para a instalação, mas não voltou para concluir o serviço.

“A gente já não sabe mais o que fazer, todos os dias é um perigo para as crianças e a gente sabe que um quebra-molas é um custo baixo, que é rápido e pode ajudar a diminuir o risco de acidentes. Só vão tomar uma providência quando acontecer uma tragédia”, disse uma moradora ao ac24horas.

Nas redes sociais, como no vídeo abaixo, a comunidade cobra a implantação do quebra-molas.

Veja o vídeo: