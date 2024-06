Ministério da Educação abre seleção para 80 mil bolsas de iniciação à docência

O Ministério da Educação (MEC), por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), está com as inscrições para o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) abertas até 25 de julho. As instituições de educação superior devem apresentar os projetos com a especificação de subprojetos definidos por áreas, conforme previsto no Edital nº 10/2024. Serão concedidas 80.040 bolsas para estudantes de cursos de licenciatura.

Para inscrever suas propostas, as instituições interessadas deverão acessar o Sistema de Inscrições da Capes (Sicapes) e solicitar acesso até 5 de julho. A divulgação do resultado está prevista para 17 de setembro, e o início das atividades deve ocorrer até 13 de dezembro. A vigência dos projetos selecionados é de dois anos, mas o período pode ser prorrogado.

Os subprojetos podem ser apresentados para as seguintes áreas: Alfabetização, Artes, Artes Visuais, Biologia, Ciências Agrárias, Ciências Naturais, Ciências Sociais, Computação, Dança, Educação Bilíngue de Surdos, Educação do Campo, Educação Especial, Educação Física, Educação Indígena, Educação Quilombola, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras Espanhol, Letras Inglês, Letras Língua Brasileira de Sinais (Libras), Letras Português, Licenciaturas Interdisciplinares, Matemática, Música, Pedagogia, Química e Teatro.

O investimento será de R$ 1,8 bilhão. O objetivo é fortalecer a formação dos futuros professores da educação básica ao inseri-los na realidade escolar durante seu percurso formativo. Cada estudante de licenciatura participante do programa receberá uma bolsa no valor de R$ 700, em até 60 mensalidades, durante a graduação. Também recebem o benefício mensal os supervisores (R$ 1.100) e os coordenadores, de área (R$ 2.000) e institucional (R$ 2.100).

Pibid

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência é uma ação da Capes que oferece aos estudantes dos cursos de licenciatura a inserção no cotidiano das escolas públicas de educação básica, de modo a participarem ativamente do desenvolvimento de projetos de ensino-aprendizagem que enriquecem a sua formação para o magistério.

O programa contribui para o fortalecimento da formação de professores em nível de graduação e para a melhoria de qualidade da educação básica pública brasileira. Os projetos apoiados no âmbito do Pibid são elaborados e implementados por instituições de educação superior, em articulação com as secretarias estaduais e municipais de educação e desenvolvidos pelos licenciandos, sob supervisão e orientação de professores das escolas e das universidades participantes.