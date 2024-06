Micro e pequenas empresas ampliam busca por crédito em 13,7% no Acre

Segundo a atualização do Indicador de Demanda das Empresas por Crédito da Serasa Experian, o mês de abril registrou alta de 13,7% na procura das empresas do Acre por recursos financeiros em comparação com o mesmo período de 2023. No país, a alta é de 15,1%.

Foram as micro e pequenas empresas (MPEs) que mais demandaram e impulsionaram o índice com aumento de 15,3%. Para as companhias de grande porte, o crescimento foi de 9,6%, enquanto para as médias subiu 9,2%.

“No mês de abril voltamos a presenciar alta na busca por crédito por parte das companhias, principalmente pelas micro e pequenas que se sentiram mais entusiasmadas com o cenário após o anúncio das medidas do Desenrola Pequenos Negócios”, comenta o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi.

Na análise por setor a categoria “Demais” – que contempla empresas do segmento “Primário”, “Financeiro” e do “Terceiro Setor”, teve a alta mais expressiva, de 38,6%. Companhias de “Serviços” vieram logo depois, com 19,6%. Na sequência estava a “Indústria” (12,8%) e o setor do “Comércio” (9,2%).

A avaliação por Unidade Federativa (UF) revelou que, ainda em abril deste ano, 26 Unidades Federativas apresentaram alta na demanda por crédito com destaque para o Rio Grande do Sul (25,6%), Sergipe (20,3%) e São Paulo (20,0%). Apenas o Distrito Federal teve queda de 36,2%