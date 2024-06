Mais de 1 mil casos de violência sexual infantil são registrados no Acre desde 2022

“Muita gente tem medo, então, por esse motivo, nós temos o Disque 100, que é um canal anônimo, a pessoa pode fazer a ligação pro Disque 100 anonimamente, essa denúncia chega à delegacia de polícia, que então vai instaurar um procedimento para a investigação dos crimes. Ao final, constatando que aquele agressor praticou aquele crime, ele é condenado pelo que ele fez com essa vítima. Então nessas delegacias a gente já tem uma estrutura diferenciada, com um corpo técnico também, além de policiais civis, nós temos psicólogos, assistentes social, para já dar esse acolhimento também, não aspecto só criminal, mas no psico-social também”, explicou Angelis.