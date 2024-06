Mãe pede ajuda para comprar cadeira de rodas adaptada para filha com paralisia cerebral

A jovem Vitória Morais, 17 anos, nasceu com paralisia cerebral, o que faz com que tenha sérias dificuldades motoras. As limitações impõem uma rotina dura para a mãe, Micélia Morais, que se dedica integralmente aos cuidados com a filha. Uma das principais dificuldades é a falta de uma cadeira de rodas adaptada para que Vitória possa se locomover, principalmente nas idas constantes ao médico.

Por isso, amigos de Micélia, que conhecem a realidade de Vitória, resolveram fazer uma campanha para ajudar à mãe a comprar o equipamento extremamente importante.z’

A reportagem do ac24horas conversou com a mãe de Vitória que explicou que a filha tinha uma cadeira de rodas, mas que era infantil e que não supria mais as necessidades de sua filha. “Ela tinha, mas ficou perdida porque era de criança e eu doei para outra pessoa que precisava, já que não servia mais. Como ela não tem a cadeira de rodas para todos os lugares que a gente vai, eu tenho que levar ela no braço, inclusive ao médico”, conta.

A cadeira de rodas adaptada que Vitória precisa custa cerca de R$ 2,3 mil. “Uma amiga minha que conhece a nossa história resolveu fazer essa campanha e realmente é muito importante, para que a gente possa ir aos lugares. A Vitória já tem 17 anos e apesar de ser magra, pesa e é muito difícil carregar ela nos braços”, diz Micélia.

Quem quiser ajudar, pode fazer uma doação para a chave PIX 68 99606-5006, que também é contrato da mãe para mais informações.