Liga das Nações Masculina de Vôlei: Brasil enfrenta Irã para embalar na competição

O Brasil tem a chance de emendar mais uma vitória na Liga das Nações (VNL) Masculina de Vôlei. A equipe enfrentará o Irã, nesta quinta-feira (6), em Fukuoka, no Japão, às 0h (de Brasília). Bernardinho tem a oportunidade de “embalar” o time diante do lanterna da competição.

O Irã ainda não venceu no campeonato. A equipe foi superada por Sérvia, Itália, Cuba, Argentina e Japão. O único ponto conquistado foi no jogo diante dos “hermanos” na derrota por 3 a 2.

Bernardinho não relacionou Lukas Bergmann, um dos destaques da vitória diante da Alemanha. No entanto, contará com os retornos de Leal e Adriano para a partida diante dos iranianos.

A tendência é que o Brasil inicie o jogo com o que tem de melhor. Cachopa (levantador), Lucarelli e Leal (ponteiros), Lucão e Flávio (centrais), Darlan (oposto) e Thales (líbero) devem compor o time titular.

Bruninho, cortado dessa etapa por lesão, será substituído por Matheus Brasília, novo reforço do Sada Cruzeiro. O central Judson, um dos destaques da última Superliga, também não foi relacionado para o jogo.

O Brasil busca a vitória para ganhar mais confiança antes dos jogos mais difíceis da semana. A Seleção, já garantida na Olimpíada, terá dois adversários de peso na sequência da VNL.

Depois do jogo contra o Irã, o time brasileiro enfrentará Eslovênia e Polônia. Atualmente, a Eslovênia tem cinco vitórias em cinco jogos, e a Polônia quatro triunfos em quatro partidas.

Formato da Liga das Nações

A Liga das Nações de Vôlei (VNL) conta com 16 equipes, ranqueadas de acordo com a lista da FIVB (Federação Internacional de Vôlei). A primeira fase acontece entre os dias 21 de maio a 26 de junho, com uma semana de intervalo entre cada. As equipes jogam 12 partidas no total, em sedes diferentes.

A fase final será disputada na Polônia. A seleção anfitriã tem vaga garantida, junto dos sete países mais bem colocados da primeira fase.