Kassab não descarta pedir cassação de mandato de Pablo Bregense

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, enviou um vídeo direcionado ao presidente do diretório estadual do partido, senador Sérgio Petecão (PSD), nesta segunda-feira (10), pedindo “providências radicais” contra o deputado estadual Pablo Bregense (PSD), que mesmo ocupando a liderança do partido na Assembleia Legislativa do Acre, declarou de que seu único candidato certo para o Senado é o senador Márcio Bittar (UB), ignorando a candidatura de Petecão.

No vídeo, Kasseb diz que recebeu inúmeras reclamações do acontecido, que não pode ser aceito pelo partido. “Inúmeras manifestações muito contrariadas com a postura do deputado Pablo Bregense. Não podemos criar no partido um clima de animosidade. É, realmente, algo inconcebível um deputado praticar infidelidade”, disse.

O senador Sérgio Petecão anunciou ontem ao Blog do Crica que o Bregense iria perder o cargo de liderança partidária na Casa Legislativa, mas para Kasseb, as consequências deveriam ser ainda mais duras. “Gostaria que o diretório adote providências radicais em relação ao deputado, caso contrário a direção nacional irá adotar postura bastante rigorosa, que pode inclusive culminar com a suspensão do deputado, ou sua expulsão. Isso será estendido a todos do diretório estadual do partido: a fidelidade partidária precisa começar a ser utilizada!”, disparou o presidente do partido.