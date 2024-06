Jogos Estudantis: ABC aplica virada épica no Colégio Acreano: 15 a 13

A Escola ABC e Colégio Acreano fizeram um jogaço pela fase de classificação da modalidade de handebol dos Jogos Estudantis do Acre (Jeac) Sub-12-14, em partida ocorrida na tarde da segunda-feira (10), na quadra da Universidade Federal do Acre (Ufac).

Com o jogo, praticamente valendo vaga às semifinais da competição, não faltaram emoções na quadra e nas arquibancadas. O Colégio Acreano, com um time mais “encorpado” fisicamente, fez um bom início de partida, abrindo uma vantagem por 6 a 1 no placar. No entanto, aos poucos, o time da escola particular ajustou a marcação e mostrou criatividade e talento de boa parte de seus jogadores para aplicar um espetacular vira virou na etapa complementar de partida por 15 a 13. O atleta Pedro Lucas marcou 7 vezes e comandou a vitória da Escola ABC.

Emocionada com mais uma vitória sobre o Colégio Acreano, a técnica Carla Aguiar elogiou o emocional da sua equipe e à disposição tática, associada ao talento de seus jogadores. “Foi mais uma vitória pra lá de difícil diante dos meninos do Colégio Acreano. O momento agora será de descanso para brigarmos por uma vaga nas finais”, comentou a professora, que na manhã desta terça-feira (11) levou o time masculino sub-12-14 masculino da ABC a mais que vitória na competição, ao superar CM Dom Pedro II 16 a 2. O resultado carimbou ainda vaga da escola da rede particular na decisão da competição colegial.

O artilheiro Pedro Lucas, após o jogo, estava pra lá de feliz pela boa partida. “Nosso time começou um pouco dispersou, mas corrigimos a marcação e começamos a fazer um grande jogo para conquistamos uma vitória importante diante de um grande adversário”, comentou o artilheiro.

Outros dois jogos

No período da tarde, ouras duas partidas foram realizadas, uma delas apresentando vitória da Clícia Gadelha sobre o Colégio Acreano por 25 a 23, em jogo ocorrido pelo naipe masculino do sub-15-17.

Mesmo com a derrota, o Colégio Acreano avançou às semifinais da competição, como o segundo mais bem colocado na fase classificatória, superando a Escola ABC no saldo de gols.

Na última partida da tarde, as meninas do Colégio Meta e ABC fizeram um jogo bem equilibrado, com vitória do primeiro pelo placar 11 a 9.

Prossegue

A fase classificatória será finalizada na manhã da terça-feira (11) com três jogos pelo sub-12-14. Veja os confrontos: Colégio Meta x Marilda Gouveia (Masc), Colégio Acreano x Colégio Meta (Fem) e Escola ABC x CM Dom Pedro II (Masc).