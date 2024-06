Funcionários de uma empresa de fibra ótica, ao subirem em um poste para manutenção, avistaram um corpo caído dentro da residência, e acionaram a Polícia Militar. Além dos policiais, compareceram no local agentes do Corpo de Bombeiros que arrombaram a casa.

A trava do portão do imóvel foi rompida e o vidro da porta de entrada quebrado, de acordo com o boletim de ocorrência. A porta havia sido fechada por dentro, onde estava a chave. O corpo de Nahim já foi encontrado sozinho e já em aparência cadavérica e o médico do resgate constatou a morte às 4h30 desta quinta-feira (13).

“A casa estava vazia, sem sinais de arrombamento ou violência, a televisão de um os quartos do andar superior ligada em frente a um sofá, e as luzes do quarto e da escada acesas, com o corpo do cantor Nahin caído em decúbito ventral sobre a escada”, consta o boletim.