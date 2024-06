Inscrições para Rainha do Rodeio da Expoacre começam em julho

As inscrições para o 24º certame da Rainha do Rodeio da Expoacre 2024 já tem data marcada para retomar a emoção e a tradição de uma das maiores feiras agropecuárias da Região Norte. As interessadas em participar do concurso devem ser maiores de 18 anos e serão avaliadas em diversas habilidades, como tocar o berrante e estalar do chicote. As inscrições podem ser feitas entre os dias 1º e 20 de julho, no instagram oficial @rainhadorodeioexpoacre.

Este ano, o concurso, organizado pelos colunistas sociais Roberta Lima e Gigi Hanan, da Associação dos Colunistas do Acre (Acos), é realizado com apoio do governo do Acre, por meio da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete).