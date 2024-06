IBGE abre inscrições para curso EAD de gestores e técnicos

O IBGE disponibiliza, a partir de 1º de julho, uma série de cursos EAD com o objetivo de multiplicar as informações estatísticas públicas que fomentam o debate sobre os problemas, demandas e prioridades da sociedade brasileira.

O primeiro curso, “O papel do IBGE e a importância do Censo Demográfico”, terá a duração de 20 horas e é parte do *Programa Censo Demográfico para a gestão pública*, produzido em parceria com o Centro Integrado de Aprendizagem em Rede (CIAR), da Universidade Federal de Goiás (UFG).

As inscrições estarão abertas até o dia 21 de junho, neste link: https://eadmin.ciar.ufg.br.

Os participantes terão três semanas para concluir o curso e receberão um certificado após a conclusão, caso apresentem aproveitamento acima de 70%.

Serão 500 vagas, voltadas preferencialmente para gestores e técnicos da administração pública municipal e estadual (sendo 40 vagas reservadas somente para o Rio Grande do Sul); servidores da rede capilarizada do IBGE; universitários (professores, estudantes e pesquisadores); e integrantes de movimentos sociais. Caso haja mais interessados que não consigam fazer o curso em razão do preenchimento das vagas, será criada uma lista de espera para novas turmas. A relação com os nomes dos inscritos será divulgada dia 26 de junho, nesta página.

O Programa ainda contará com três outros cursos, todos EaD, com a duração de 30 horas: conceitos e aplicações do Censo Demográfico para o desenvolvimento econômico; conceitos e aplicações do Censo Demográfico para políticas públicas; Conceitos e Aplicações do Censo Demográfico para o desenvolvimento sustentável.

Os participantes que fizerem os quatro cursos com bom aproveitamento (acima de 70%) poderão se inscrever para a seleção para a “Oficina prática de formação de multiplicadores: elaboração de políticas públicas com base em dados do IBGE”. A oficina será remota síncrona e terá a duração de 32 horas.

Além destes, outros cursos serão ofertados a partir do segundo semestre, com temáticas relacionadas às áreas de demografia, estatística e geografia.