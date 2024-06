Horóscopo: confira a previsão de hoje (22/06) para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

O foco na carreira impulsionará um novo empreendimento neste sábado, que trará decisões de investimentos e planos para o futuro. Relações serão desafiadoras, hoje. Assuntos mal resolvidos no passado poderão vir à tona e abalar o humor. Em compensação, você poderá firmar um negócio imobiliário ou acordo financeiro com a família. Novas amizades chegando!

Touro (21/04 – 20/05)

Atividades ao ar livre, viagem, conexão com a natureza e programas culturais serão ótimas opções para este sábado que já começará animado. Encontros e interações de hoje mexerão com sua cabeça. Circule, descubra novidades, aprenda algo novo e movimente a vida. Novos começos estarão favorecidos com Marte e Urano em seu signo. Conquistas e vitórias pela frente!

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Um pouco de privacidade iluminará planos para o futuro e mudanças. Será um bom momento para fazer terapia e transformar velhas crenças que limitam sua experiência. Questões íntimas e existenciais estarão presentes hoje. Escolha suas companhias ou prefira ficar só e pensar na vida. Planeje o orçamento e evite gastar dinheiro à toa. O Sol iluminará soluções financeiras.

Câncer (21/06 – 22/07)

O coração baterá mais forte num encontro especial neste sábado. Se estiver só, invista em novas amizades e amplie as chances para o amor. Com um lindo alinhamento de planetas em seu signo, seu poder de atração estará em alta. Entre num novo grupo, brilhe nas redes e aposte em maior abertura social. Novas relações chegarão naturalmente, atraídas por seus encantos.

Leão (23/07 – 22/08)

O sábado será de trabalho. Impulsione um novo empreendimento ou elimine tarefas pendentes e ganhe tranquilidade. O prazer estará nas coisas simples e rotineiras, hoje. Aproveite o tempo extra para relaxar e avaliar expectativas. Este período que antecede seu aniversário trará autoconhecimento e expansão da consciência. Finalize um longo ciclo e concretize mudanças.

Virgem (23/08- 22/09)

A força dos sentimentos “moverá montanhas”. Aproveite o sábado para encontrar pessoas queridas, encurtar distâncias numa relação especial, viajar, brincar e ficar de bem com a vida. Bom humor e entusiasmo estarão de volta. Notícias de longe farão o coração bater mais forte. Curta momentos carinhosos e divertidos com os filhos, ou com o par e comemore conquistas!

Libra (23/09 – 22/10)

Jogue a autoestima para cima e abra um novo caminho para o futuro. Amor e carreira poderão andar juntos nesta fase. Aproveite o sábado para trocar confidências com a família, expressar seus desejos e visualizar as mudanças que deseja na casa e no lifestyle. Arrume suas bagunças e eleve os padrões de conforto. O Sol iluminará caminhos de maior realização profissional.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Tome a iniciativa nos relacionamentos e embarque em novas experiências e aventuras. Uma viagem a dois será tudo de bom. Aproveite o sábado também para se conectar com pessoas queridas de fora, pesquisar assuntos de trabalho e descobrir novidades atraentes. Um cenário positivo se desenhará para o futuro hoje. Amplie as comunicações e esclareça suas dúvidas.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Novo projeto de trabalho ganhará um impulso extra neste sábado que trará soluções práticas e boas notícias na área financeira. Aposte em mudanças e implante um lifestyle mais gostoso. Aproveite também para intensificar a atividade física e fortalecer a saúde. Vá mais fundo nas conversas e esclareça dúvidas num relacionamento próximo. Realize um velho sonho!

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Aproveite a passagem da Lua por seu signo para se cuidar com carinho, fazer o que gosta e cultivar o amor próprio. Emoções estarão à flor da pele, evite concessões, se não quiser se irritar. Bom mesmo será curtir uma programação divertida com o par ou descobrir novos prazeres. Solte a imaginação e intensifique o amor. Paixão e criatividade em alta!

Aquário (21/01 – 19/02)

O sábado será perfeito para restaurar suas energias, relaxar num lugar bonito e sossegado junto à natureza, meditar, aumentar a sintonia com a espiritualidade ou simplesmente não fazer nada. Recarregue suas baterias e areje a cabeça. A intuição estará mais forte hoje, anote ideias. Pequenos prazeres, como cozinhar, ler um livro e dar uma caminhada, também valerão. Pegue leve!

Peixes (20/02 – 20/03)

Carinho de amizades especiais, discussões estimulantes e muita criatividade darão um sabor intenso ao sábado. Tome a iniciativa nos relacionamentos e programe um dia divertido e agradável, em ótima companhia. Caminhos do coração estarão abertos. Se estiver só, poderá se apaixonar num encontro casual. Circule, movimente o corpo e reinvente a vida. Amor em alta!