Horóscopo 2024: confira a previsão de hoje (01/06) para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Com Lua em seu signo, emoções estarão à flor da pele. Aproveite para intensificar o amor, realizar seus desejos e fazer só que tiver vontade. O sábado será animado e repleto de novidades. Circule, conheça gente interessante e aprenda coisas novas. Informações estimulantes chegarão de vários lados. Confira lançamentos e tendências. Pratique esporte.

Touro (21/04 – 20/05)

Ceda à preguiça e curta momentos de total relaxamento neste sábado que será gostoso para dormir mais, sonhar alto e visualizar as mudanças que deseja na carreira ou na profissão. Negócios estarão aquecidos nesta fase de crescimento financeiro e de aposta num novo empreendimento. A intuição estará forte. Renove objetivos! Estabilidade e parceria no amor.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Aproveite o sábado para reunir amigos, firmar novas relações e arejar a cabeça com assuntos diferentes. Clima carinhoso e animado nos encontros e interações darão sabor ao dia. Some forças com seu grupo em projetos e fique de olho nas oportunidades. Você estará mais perto dos sonhos, aposte nos planos de expansão. Poder de atração em alta!

Câncer (21/06 – 22/07)

Desenhe planos, plante boas sementes para o futuro e visualize onde quer chegar. O sábado será gostoso para planejar mudanças e rumos, trocar ideias com amigos e renovar os sentimentos. Finalize um longo ciclo e invista no seu desenvolvimento. Sonhos ganharão contornos nítidos. Relaxe, descontraia e se fortaleça interiormente. Sucesso pela frente!

Leão (23/07 – 22/08)

Fé, autoconfiança e cenário positivo para o futuro manterão o astral em alta neste sábado que trará trocas motivadoras, boas notícias de longe, convites atraentes e planos de viagem. Aposte em maior abertura social, marque presença nas redes e amplie amizades num novo ambiente. Plutão retrógrado cobrará escolhas criteriosas e mudanças na maneira de se relacionar.

Virgem (23/08- 22/09)

Um mergulho nos sentimentos iluminará decisões sobre o futuro e caminhos de maior realização profissional. Aproveite o sábado para visualizar as mudanças que deseja e rever comportamentos. Será um bom momento para assumir sua melhor versão e fazer a diferença. Portas se abrirão na carreira. Rompa barreiras e preconceitos nos relacionamentos. Sucesso!

Libra (23/09 – 22/10)

Construa relações de confiança e comece uma nova fase no amor. Conexões com pessoas queridas de longe, temperadas com muito carinho e emoção, inspirarão novos projetos e viagens. Encontre respostas para velhos questionamentos e elimine angústias. A fase trará autoconfiança, otimismo e horizontes mais amplos. Aprenda outro idioma. Amor em alta!

Escorpião (23/10 – 21/11)

O sábado será de trabalho, aproveite para resolver coisas práticas e eliminar tarefas pendentes. Valerá também cuidar do corpo, da saúde e curtir pequenos prazeres. Assuma novos hábitos e fortaleça a imunidade. Mudanças virão para melhor, encerre processos do passado, transforme velhos padrões de comportamento e dê leveza aos relacionamentos. Cumplicidade no amor!

Sagitário (22/11 – 21/12)

O coração baterá mais forte, hoje. Aprofunde o tom das conversas íntimas e dê mais intensidade ao amor. O sábado será divertido e animado. Aproveite para curtir momentos deliciosos com os filhos, ou com o par, descobrir prazeres diferentes, soltar a criatividade e criar projetos a dois. Valerá também se atualizar, renovar conceitos e organizar novas ideias de trabalho.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Recupere uma receita de família, lembre de antigas histórias e alimente o coração com emoções positivas. Prazeres gastronômicos, harmonia nas relações e carinho de pessoas queridas anunciam um sábado delicioso e inspirador. Mantenha o radar ligado nas oportunidades de trabalho. Um antigo projeto poderá ganhar nova versão e dar ótimos resultados financeiros.

Aquário (21/01 – 19/02)

Planeje mudanças no projeto de vida e fortaleça sua identidade. O sábado será gostoso para explorar outros prazeres, criar projetos autorais, namorar e curtir uma programação diferente, em ótima companhia. Caminhos do coração estarão abertos. Se estiver só, dê chances ao acaso, novo envolvimento poderá começar com discussões estimulantes. Fertilidade e amor em alta!

Peixes (20/02 – 20/03)

Aproveite o sábado para fazer contas, resolver assuntos financeiros, planejar investimentos na casa e firmar bons acordos com a família. Preocupações diminuirão nesta fase que trará mais estabilidade, conforto e segurança. Receba pessoas queridas. Vênus trará reencontros especiais e resgates do passado. Movimente o corpo, caminhar será ótima opção para organizar ideias.