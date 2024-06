Homem é preso por porte ilegal de arma em Senador Guiomard

Na manhã de quinta-feira (13), a Polícia Rodoviária Federal (PRF/AC) deteve um homem por porte ilegal de arma de fogo no km 2 da BR-317, em Senador Guiomard, interior do Acre. O indivíduo, que seguia de Rio Branco para Boca do Acre/AM em uma Toyota Hilux, foi abordado durante uma operação de fiscalização.

Os agentes da PRF localizaram uma pistola Taurus calibre 9mm, municiada com 21 cartuchos distribuídos em dois carregadores. Embora o homem tenha apresentado uma cópia do Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) emitido pela Polícia Federal, ele confessou não ter o porte necessário para a arma.

Consequentemente, o sujeito foi preso e levado à Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard para procedimentos legais.

Fonte: Núcleo de Comunicação da PRF/AC