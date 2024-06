Homem é abordado por criminosos em via pública e ferido a golpes de faca no bairro Taquari

Osemildo Costa da Silva, de 44 anos, foi ferido a golpes de faca na madrugada deste domingo, 23, no bairro Taquari, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de familiares, Osemildo mora na área rural de Rio Branco e saiu da colônia até a casa da família na cidade para comprar coisas para o filho. Durante as compras, ele decidiu beber e, enquanto voltava na madrugada para a casa da família, foi abordado em via pública por quatro homens não identificados, que lhe pediram para comprar cigarros. Osemildo fez o que os criminosos pediram, mas, mesmo pagando pelos cigarros, os bandidos começaram a agredi-lo. Um deles, em posse de uma faca, desferiu vários golpes que atingiram a vítima no abdômen, peito e costas. Mesmo ferido, Osemildo ainda conseguiu correr e pedir ajuda na casa dos seus familiares. Após a ação, os bandidos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e, devido à gravidade, solicitaram o apoio da ambulância de suporte avançado. O paciente foi estabilizado e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

O caso será investigado pela Polícia Civil.