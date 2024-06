Grávida em Amarok invade contramão e colide contra carro de Comandante dos Bombeiros; ambos são socorridos

Uma colisão entre dois veículos, um Jeep Renegade da corporação do Corpo de Bombeiros e uma caminhonete Amarok, deixou o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do Acre, Coronel Charles da Silva Santos, ferido e uma mulher grávida com escoriações na tarde desta quarta-feira, 19, na Estrada da Usina, na região do bairro Morada do Sol, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, o comandante Charles trafegava no Jeep Renegade, de cor prata, no sentido centro-bairro, com destino a um evento, quando, inesperadamente, a motorista de uma caminhonete Amarok, também de cor prata, que trafegava no sentido bairro-centro, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com o veículo oficial.

Com o impacto, o Coronel Charles sofreu uma luxação na mão esquerda, além de machucar o joelho e a região do peito. Já a motorista da caminhonete, que está grávida, sofreu escoriações.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos à grávida e, em seguida, ao comandante Charles, encaminhando ambos ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A reportagem entrou em contato com o Coronel Charles, que contou mais detalhes sobre o acidente. “Estava indo para um evento da corporação, quando percebi a caminhonete vindo na contramão. Parei o veículo, e mesmo assim a caminhonete seguiu e colidiu frontalmente com o veículo oficial. No impacto, houve um princípio de incêndio; imediatamente tirei a mulher grávida do carro e, com o extintor, consegui controlar a situação. Minha preocupação no momento foi com a vida da mulher e sua gravidez, mas ela recebeu todos os atendimentos e foi encaminhada à Maternidade. Foi um livramento de Deus, disse o Coronel.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito isolaram o local do acidente para os trabalhos da perícia. Após o término, os veículos foram removidos por um guincho.

O Coronel já recebeu alta médica e está aos cuidados de sua família.