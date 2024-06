Governo publica resultado de exame psicotécnico do concurso do Iapen e convoca candidatos para fases finais

Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 12, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Administração (Sead) e do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen/AC), divulgou o resultado definitivo do exame psicotécnico, além das convocações para a realização do exame médico e toxicológico e para a perícia médica destinada aos candidatos na condição de pessoa com deficiência (PcD), conforme estabelecido no Edital n.º 001/2023 (Sead/Iapen), de 19 de junho de 2023.

O resultado definitivo do exame psicotécnico lista os candidatos considerados aptos, organizados por cargo, número de inscrição e nome em ordem alfabética.

Os candidatos aprovados no exame psicotécnico estão convocados para o exame médico e toxicológico, que será efetuado nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, conforme a escolha de local feita durante a inscrição. O período previsto para a realização desses exames é de 30 de junho a 7 de julho.

Os candidatos aptos no exame psicotécnico que se declararam PcD estão convocados para a perícia médica, que também será realizada em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, entre 30 de junho e 7 de julho.

Candidatos de Brasileia, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Rio Branco realizarão a etapa em Rio Branco, enquanto aqueles de Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Tarauacá farão o exame em Cruzeiro do Sul.

O Cartão de Convocação estará disponível a partir de 24 de junho no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), contendo data, local e horário do exame.

Para o exame, é obrigatória a apresentação de documento de identificação oficial com foto utilizado na inscrição, além de exames laboratoriais e laudos emitidos há no máximo três meses, conforme especificado no edital. Para a perícia médica, são necessários documento de identidade original e atestado/laudo médico emitido há no máximo 12 meses, além de exames complementares específicos, se necessário.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 7h às 15h, ou por e-mail: [email protected].

Confira o resultado e a convocação: Edital nº 041 – Resultado definitivo do exame psicotécnico, convocação para o exame médico e perícia PcD – 11-06-2024.pdf