Governo do Acre e Prefeitura anunciam implantação do Parque Tecnológico

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação (SDTI), vão implantar o Parque Tecnológico na capital. A parceria foi anunciada pelo prefeito Tião Bocalom e o titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, durante a programação do Tech Jovem Digital 2024, nesta sexta-feira, 14, no Sesc Bosque.

“As duas secretarias começam a trabalhar para fazer a limitação de pelo menos três áreas em Rio Branco para poder atender as demandas de interesses tecnológicos e a busca de recursos para oportunizar as boas ideias na área de inovação”, garantiu o prefeito.

O chefe do Executivo municipal autorizou um estudo para os incentivos fiscais necessários para implantação do espaço que tem recursos destinados pela vice-governadora Mailza Assis, quando era senadora da República. Parques Científicos e Tecnológicos são instituições promotoras de desenvolvimento tecnológico, científico e socioeconômico regional, por meio da interação entre empresas e instituições de ensino e pesquisa.

Assurbanípal Mesquita lembrou que a proposta é do ecossistema de inovação do Estado, que apontou uma região estratégica para a criação do parque. “Foi pauta deste evento tecnológico, fórum adequado para ideias inovadoras que contam com a sensibilidade do prefeito Bocalom. Agora o município vai executar a sua principal finalidade nesta parceria com a criação do marco legal através de lei”, destacou Mesquita.

Na pauta desta sexta-feira, durante a programação do Tech Jovem, a convite do desenvolvedor Marcos Andrade, os gestores conheceram a criação de ambientes inteligentes e interagiram com equipamentos de tecnologia integrada.

Ao visitar o estande da Seict que incentiva o mercado de games no evento, o prefeito de Rio Branco e o titular da Seict, com auxílio dos jogadores da Federação Acreana de Games e Tecnologia, arriscaram a jogar uma partida de Tekken 8 – jogo eletrônico de luta desenvolvido pela Bandai Namco Studios e Arika, arrancando aplausos do público presente.

O Tech Jovem Digital 2024 teve programação encerrada no início da noite desta sexta-feira, no Sesc Bosque.