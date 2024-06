Gol fará voos diurnos entre Brasília e Cruzeiro do Sul em outubro, anuncia Gladson

O governador do Acre, Gladson Cameli, anunciou nesta sexta-feira (14) a volta dos voos diurnos da Gol Linhas Aéreas de Brasília para Cruzeiro do Sul, no interior do estado, com escala em Rio Branco, a partir de outubro, quatro vezes por semana.

De acordo com Cameli, os voos acontecerão às segundas, quartas e sextas-feira, com a viagem também no domingo, nos seguintes horários:

BSB para RBR com partida às 08:45h e chegada às 10:05h;

RBR para CZS com partida às 10:45h e chegada às 12:00h;

CZS para RBR com partida às 12:40h e chegada às 13:55h;

RBR para BSB com partida às 14:40h e chegada às 20:05h.