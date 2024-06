Giovanna Antonelli e Murilo Benício revivem personagens de “O Clone”; assista

Os atores Giovanna Antonelli, 48, e Murilo Benício, 52, compartilharam um vídeo nas redes sociais brincando sobre como estaria a relação de Jade e Lucas, seus respectivos personagens na novela “O Clone”, de 2001, estariam nos dias atuais.

Na trama, com assinatura de Glória Perez, os dois, que já foram casados na vida real, formavam um par romântico. Por conta dos costumes mulçumanos retratados na novela, o casal enfrenta alguns empecilhos até conseguir ficar junto.

Na publicação, a personagem de Antonelli demonstra o seu incômodo com o comportamento de Lucas no dia a dia. Entre as situações típicas, eles mostram a tampa da privada levantada, o pé em cima de um sofá branco e o chinelo jogado pela casa.

Eles então brincam com o momento e fazem uma cena romântica se olhando ao som de “A Miragem”, canção temática de Marcus Viana que os embalou ao longo da novela.

Assista ao vídeo: