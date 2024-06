Fonte com chafariz para banho será inaugurada na 4ª, em Rio Branco

A prefeitura de Rio Branco informou ao ac24horas na manhã desta segunda-feira (24) que deve inaugurar na quarta-feira (26) às 18h, durante a abertura do Festival da Macaxeira, a fonte chafariz interligada a um sistema interativo com música que permitirão que pessoas façam banhos na Praça da Revolução.

De acordo com Frank Lima, do gabinete do prefeito Tião Bocalom, o novo ponto de entretenimento é uma forma de estimular a volta da ocupação da população aos espaços públicos no centro da capital, e para isso foram investidos mais de R$ 2,2 milhões de recursos próprios.

“É uma fonte luminosa com chafariz, que é coordenado ao som de músicas. Nossas crianças poderão brincar dentro da fonte, à medida que a música acontece e água é jogada. É um ponto de entretenimento à frente da Prefeitura, que traz mais brilho à estátua de Plácido de Castro, é algo que melhora o ambiente da região central, dando vida e trazendo as famílias para ocupar este espaço”, disse Lima.