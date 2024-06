“Festival da Macaxeira é homenagem ao homem do campo”, diz Acisa

Durante o programa Gazeta Entrevista, da TV Gazeta, nesta terça-feira (25), o presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), empresário Marcello Moura, afirmou que mais empresas estão sendo abertas do que fechadas no Acre.

Moura destacou que o Acre é referência na velocidade de abertura de empresas. Além disso, ele ressaltou que o acreano tem um espírito empreendedor e que a Acisa pretende criar um ambiente mais favorável para a população que deseja empreender. “O Acre é uma das referências do Brasil na abertura de empresas. O acreano é empreendedor, ele é arrojado e gosta de abrir empresas. Queremos criar um ambiente cada vez melhor e mais facilitador,” explicou.

Marcelo Moura também mencionou que a Junta Comercial do Acre possui dados que mostram o estado como referência em abertura de empresas. Ele ressaltou a intenção de realizar um convênio para trocar informações e fazer um estudo estatístico sobre a mortalidade das empresas. “Em conversa com a presidente Nayara, decidimos fazer um convênio para trocar informações e realizar um trabalho estatístico sobre a mortalidade das empresas,” explicou.

O presidente da Acisa também comentou sobre o Festival da Macaxeira, destacando que é uma homenagem ao homem do campo. “O festival é para mostrar que os trabalhadores rurais têm um papel fundamental na sociedade e para que eles voltem para casa sabendo da importância deles,” comentou.