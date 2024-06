Fernando Diniz não é mais técnico do Fluminense. O clube comunicou, nesta segunda-feira (24), o desligamento do treinador, que vinha sendo alvo de protestos da torcida por conta da má fase da equipe. O Tricolor não vence há cinco jogos e está na lanterna do Campeonato Brasileiro.

O auxiliar-técnico permanente Marcão vai comandar a equipe no jogo desta quinta-feira (27), contra o Vitória, no Maracanã.

“Diniz deixa como legado desta sua passagem não somente alguns dos títulos mais importantes da história de nosso clube, conquistados em 2023 e 2024, mas também o legado de um trabalho muito bem-sucedido em sua primeira etapa de sua atual passagem, ensinamentos importantes sobre sua maneira de entender o futebol e uma visão humanística que no todo trazem enorme contribuição a este esporte”, publicou o clube.