Eurocopa: Turquia bate Geórgia em sua primeira rodada na Eurocopa 2024

Turquia e Geórgia se enfrentaram nesta terça-feira, 18, pela rodada de estreia da Eurocopa 2024. Com o placar de 3 a 1, as ‘Estrelas Crescentes’ levaram a melhor e somaram três pontos em sua campanha pelo Grupo F.

No primeiro tempo, aos 25 minutos, Muldur anotou um belo gol, no ângulo, abrindo o marcador pelos turcos. Seis minutos depois, Mikautadze descontou e deixou tudo igual novamente. Após o intervalo, Guler balançou as redes para retomar a dianteira. Por fim, nos acréscimos, Akturkoglu completou.

Agora, as equipes possuem diferentes desafios na sequência da competição. A Turquia volta a campo na segunda rodada diante de Portugal, o ‘titã’ do grupo, no sábado, 22. Na mesma data, a Geórgia buscará a recuperação, contra a República Tcheca.