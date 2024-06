O jogo

Desde o início, a Suíça controlou as ações e abriu o placar aos 13 minutos, quando Duah aproveitou um bom passe de Aebischer e finalizou com categoria. Pouco antes do intervalo, Aebischer ampliou a vantagem com um lindo chute de fora da área, no ângulo. A Hungria, comandada por Marco Rossi, voltou mais ofensiva no segundo tempo e diminuiu com Varga, de cabeça, aos 20 minutos. Porém, a Suíça conseguiu se recompor e liquidou a fatura aos 49 minutos, com Embolo aproveitando uma falha defensiva húngara e tocando com muita categoria por cima do goleiro.

Estatísticas

A Suíça foi superior ao rival com 56% de posse de bola, 13 finalizações (contra 6 da Hungria) e 7 finalizações certas (contra 2 dos húngaros). Os números refletiram o controle das ações durante boa parte do confronto. Do lado da Hungria, apesar da derrota, houve méritos na reação na etapa final, que chegou a assustar o adversário.

Na próxima rodada, a Suíça encara a Escócia e a Hungria enfrenta a Alemanha. As duas partidas serão disputadas na quarta-feira (19). Na primeira rodada, a Alemanha goleou a Escócia por 5 a 1.

A Suíça tem a missão de superar nesta edição o desempenho na última Eurocopa, em 2021, quando caiu nas quartas de final diante da Espanha, melhor campanha do país na competição.

