Eurocopa: Áustria surpreende e avança como líder em grupo com França e Holanda

A Áustria venceu a Holanda por 3 a 2 nesta terça-feira (25), em Berlim, e avançou na primeira colocação do grupo D da Eurocopa, que além dos holandeses tem a favorita ao título França.

Malen (contra), Schmid e Sabitzer marcam os gols da seleção austríaca, enquanto Gakpo e Depay anotaram para os comandados de Ronald Koeman.

No outro jogo da chave, a França empatou com a Polônia por 1 a 1, em Dortmund. Mbappé, que foi titular e jogou de máscara, marcou de pênalti o gol dos franceses, mas Lewandowski, também da marca penal, empatou a partida.

Com esses resultados, a Áustria se classificou para o mata-mata como primeira colocada do grupo com 6 pontos. A França, com 5, avançou em segundo lugar, e a Holanda, com 4 pontos, garantiu um lugar nas oitavas de final como uma das melhores terceiras colocadas.

A Polônia, que somou apenas 1 ponto, se despede da Euro como lanterna.