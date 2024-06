Estados Unidos monitoram de perto tentativa de golpe na Bolívia e pedem moderação

Os Estados Unidos estão monitorando de perto a situação na Bolívia e pedem calma e moderação, disse um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, nesta quarta-feira (26).

As Forças Armadas bolivianas assumiram o controle da praça central de La Paz, na manhã de quarta-feira, e um veículo blindado colidiu com a entrada do palácio presidencial seguido por soldados que entraram no edifício. O evento alimentou temores de um golpe militar.

O presidente boliviano, Luis Arce, exigiu que o general Juan José Zuniga desmobilize os soldados que tomaram a praça da capital.