Entregador colide fortemente na traseira de caminhão e vai parar com fratura e entubado no Pronto-Socorro

Um acidente envolvendo um caminhão e duas motocicletas deixou o entregador José Guilherme Costa de Souza gravemente ferido na tarde desta quarta-feira, 26, na Estrada do Calafate, nas proximidades da Fundação Bradesco, no bairro Nova Esperança, em Rio Branco. Outras duas pessoas, Matheus Martins dos Santos, 22 anos, e um homem identificado apenas como Kennedy, sofreram escoriações leves.

De acordo com testemunhas, José Guilherme estava trafegando no sentido bairro-centro em uma motocicleta Yamaha YBR Factor, de cor preta e placa QWN-0G23. Mais à frente, um caminhão estava parado aguardando um veículo que realizava uma conversão à esquerda.

O entregador não conseguiu parar a tempo e colidiu violentamente na traseira do caminhão. Com o impacto, ele foi arremessado para a pista contrária, onde estava passando Kennedy, um motociclista por aplicativo, com Matheus Martins na garupa.

Na colisão, José Guilherme sofreu uma fratura exposta na perna direita e um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) leve, além de perder a consciência, necessitando ser entubado com urgência. Matheus e Kennedy tiveram apenas escoriações.

O motorista do caminhão não parou para prestar socorro e fugiu do local. Populares que presenciaram o acidente acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Duas ambulâncias, uma de suporte básico e outra avançada, chegaram rapidamente ao local.

Os socorristas encaminharam José Guilherme ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado grave. Kennedy recusou atendimento, enquanto Matheus foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral, ambos em estado estável.

A área foi isolada por Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para a realização da perícia. Após os trabalhos, as motocicletas foram removidas por um guincho.