Encerra hoje o prazo para lances em leilões da Justiça Estadual

Encerra nesta quarta-feira, dia 5, o prazo para interessados enviarem lances para os leilões da 3ª, 4ª e 5ª Vara Cível de Rio Branco. Segundo o edital, estão disponíveis os direitos aquisitivos de um terreno na Avenida Antônio da Rocha Viana, uma edificação de um hotel no centro de Porto Acre e um sítio com 48 hectares na BR-364.

A Justiça estadual abriu a semana com o cronograma de leilões. Amanhã (6), tem a venda pública da 2ª Vara da capital, com um terreno, um carro, um semirreboque, um sítio de 18 hectares e uma chácara no bairro Edílio Rodrigues.