Em Epitaciolândia, corpo de vigilante é encontrado em estado de decomposição avançada

Na noite desta última segunda-feira (17), autoridades policiais e bombeiros foram acionados no bairro da Satel, em Epitaciolândia, após relatos de um forte odor e ausência de contato com um residente local. Ao chegarem ao local, as autoridades precisaram arrombar uma porta para confirmar a presença de um corpo em decomposição avançada dentro da residência.

O homem foi identificado como Erivaldo Barros Xavier, conhecido como “Louro”, de 43 anos. Louro foi encontrado nu sobre sua cama, ao lado de um maço de cigarros, um isqueiro, um celular e um facão (terçado). Acredita-se que ele tenha falecido de causas naturais, possivelmente um infarto fulminante, no início do fim de semana.

Louro era natural do estado de Rondônia, mas residia na fronteira há mais de 20 anos. Ele trabalhava como vigilante para uma empresa terceirizada, prestando serviços no prédio da Rádio Aldeia FM, do governo do Acre, em Brasiléia. Nas horas vagas, Louro realizava trabalhos como pintor e outros serviços gerais.

A descoberta do corpo ocorreu após um parente de Louro relatar não conseguir contatá-lo via celular e sentir um forte odor emanando da residência. Agentes da Polícia Civil, Polícia Técnica do IML e Bombeiros estiveram no local para resgatar o corpo e levá-lo para o hospital. Ainda não foi informado se o corpo será encaminhado ao IML da capital, devido ao estado avançado de decomposição.

O caso será investigado após os resultados cadavéricos, que determinarão a causa exata da morte do vigilante.