Em Cruzeiro do Sul, crianças serão vacinadas contra poliomielite em casa e nas escolas

Em Cruzeiro do Sul, a meta da Secretaria Municipal de Saúde é vacinar 5 mil crianças contra paralisia infantil. Mas desde o lançamento da campanha, em 27 de maio, apenas 326 crianças foram levadas pelos pais às unidades de saúde e no Dia D da campanha, no sábado, 8, para garantir a imunização com as gotinhas.

A baixa adesão às vacinas é um problema não só em Cruzeiro do Sul, e sim global, ameaçando o ressurgimento de doenças antes controladas ou erradicadas, como é o caso do Sarampo e da própria Poliomielite ou Paralisia Infantil.

Para enfrentar esse desafio, a Secretaria Municipal de Saúde está adotando uma nova estratégia: vai levar a vacinação para as escolas e também de casa em casa.

“Mandando requerimento para as escolas, pedindo autorização dos pais para vacinar os seus filhos. Estaremos essa semana toda nas escolas municipais e particulares, tentando aumentar o número de doses administradas. Também vamos de casa em casa levar as vacinas. A situação exige uma ação urgente dos pais e responsáveis. A imunização é a proteção mais eficaz contra doenças graves como a poliomielite. É essencial que os pais autorizem a vacinação de seus filhos nas escolas e também quando as equipes chegarem nas casas”, conclama o secretário de saúde de Cruzeiro do Sul, Áureo Neto.

A campanha de vacinação contra a poliomielite termina na sexta-feira, 14.