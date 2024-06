Educação realiza fase municipal do taekwondo dos jogos estudantis

A coordenação de desporto escolar da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) realizou na tarde deste sábado, dia 8, no Ginásio do Serviço Social do Comércio (Sesc), a etapa municipal de taekwondo dos jogos estudantis. Da fase municipal, os atletas se classificam para a fase estadual da competição.

No total, participaram das seletivas municipais 36 atletas de diversas escolas de Rio Branco e divididos nas categorias sub-14 masculino, sub-14 feminino, sub-17 masculino e sub-17 feminino.

Entre as escolas que disputam a fase municipal estão Ifac, João Calvino, o Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceja), Lourival Pinho, Sigma, Colégio Tiradentes, Humberto Soares, Raimunda Pará, Instituto Lourenço Filho, Leôncio de Carvalho, Colégio D. Pedro II, Neutel Maia, Instituto Ame, Águias do Saber e Maple Bear.

Para a coordenadora do desporto escolar da SEE, Kelly Figueiredo, os jogos estudantis é um momento em que os estudantes de Rio Branco, e do Estado como um todo, tem para desenvolver o aspecto sócio-emocional a partir das práticas de diversas modalidades esportivas.

“Sem falar que a disputa agora é para a fase estadual e, depois, para a fase nacional. Nos anos anteriores o Acre tem se destacado em diversas modalidades, chegando a conquistar diversas medalhas, tanto na categoria sub-14 quanto na categoria sub-17”, fez questão de dizer.

O professor Paulo Victor Mota é professor de educação física do Ceja. O Centro participa do taekwondo com uma atleta na categoria sub-17 do naipe feminino, a Ana Paula da Silva Araújo. “A primeira coisa que ela disse quando se matriculou é que queria participar dos jogos estudantis”, disse.

Ana Paula Araújo, que estuda na primeira etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA), participa dos jogos pela quarta vez consecutiva. “Já participei por três anos dos jogos estudantis pela escola Mario de Oliveira e agora meu objetivo é trazer uma medalha para o nosso Estado, ser campeã”, afirmou.

Já a escola Frei Heitor Maria Turrini, localizada no bairro Cidade do Povo, participa da modalidade taekwondo com três atletas, dois do naipe masculino e uma do naipe feminino, todos da categoria sub-14. O professor e técnico da equipe, Luiz Fernando Pires, disse que é importante trazer atletas porque isso envolve os alunos e muda o comportamento em sala de aula.

O trabalho na Frei Heitor é feito com o atleta Ryan Cardeson da Silva, que está no 9º ano do ensino fundamental, anos finais. “A gente se prepara para estar bem na luta, sem falar que o esporte ajuda na nossa educação, ajuda a ter mais resistência e disciplina”, disse.