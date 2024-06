Dorival está confiante para a Copa América, mas quer Seleção mais equilibrada

Dorival Júnior disse estar confiante para a Copa América. O torneio começa em 20 de junho e o Brasil fez, nesta quarta-feira (12), o último teste em amistoso contra os Estados Unidos. O duelo no Camping World Stadium, em Orlando, terminou empatado por 1 a 1.

“Eu saio [do jogo] com várias certezas, algumas dúvidas, mas muito confiante. Estamos no caminho certo. Temos algum desequilíbrio em alguns momentos dos jogos, mas jogamos [contra México e Estados Unidos] com formações diferentes, testamos os jogadores, e vamos trabalhar para corrigir esse desequilíbrio”, disse Dorival.

Nos quatro jogos com o treinador até agora, foram duas vitórias e dois empates, com oito gols marcados e seis sofridos.

A Seleção Brasileira só não foi vazada na estreia, no triunfo por 1 a 0 contra a Inglaterra, em Londres. Depois teve o 3 a 3 frente à Espanha, os 3 a 2 diante do México e agora o placar de igualdade contra os Estados Unidos.

“Foram três gols em bola parada, três com bola em movimento. Teve dois pênaltis contra a Espanha, duvidosos, e marcamos oito gols. Precisamos ter esse equilíbrio. Um ataque com intensidade como estamos tendo, mas tornando a equipe segura. Vamos trabalhar para isso”, disse o treinador.

Dorival Júnior terá 12 dias agora até a estreia na Copa América, em 24 de junho, contra a Costa Rica, às 22h (de Brasília) no SoFI Stadium. Completam o grupo D da competição o Paraguai e a Colômbia.