Donatinho, K-Pop, festa junina e festival no horto: o que rola em Rio Branco

Rio Branco terá um final de semana agitado. Eventos com música, dança e humor regem os dias 14, 15 e 16 de junho com atrações para todos os gostos e públicos. O ac24horas preparou uma lista com os principais eventos da capital acreana. Confira:

BAILE DA PESADA COM DONATINHO

Pela primeira vez em Rio Branco, Donatinho, filho do saudoso artista acreano João Donato, apresenta os grandes sucessos da música brasileira de uma maneira ousada. As melodias são cantadas e mixadas ao vivo com hits da black music internacional. O show será neste sábado, 15, na Casa do Rio. O couvert artístico será R$ 10.

K- POP NA USINA DE ARTES

Neste sábado, 15 de junho, uma festa regada a muito K-Pop toma conta da Usina de Artes, em Rio Branco. A BTS FESTA – PURPLE DAY 2024 terá músicas do BTS acompanhadas de coreografias. Haverá ainda exposição de fotos com a trajetória do grupo sul-coreano, transmissão de show, sorteios e muito mais. O evento começa às 14h e os ingressos estão à venda no site e App do Sympla por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

FESTA JUNINA NA PRAÇA DA REVOLUÇÃO

O circuito junino de Rio Branco desembarca na Praça da Revolução neste fim de semana. Haverá apresentação de quadrilhas juninas, escolhe de realezas e o tradicional arraial com barraca de comidas típicas e brinquedos para a criançada. A festa está programada para iniciar às 19 horas nesta sexta, sábado e domingo, dias 14, 15 e 16 de junho.

CLÁSSICOS DO HARD ROCK

Nesta sexta-feira, 14, o Grupo Metal Friends AC/RO realiza no Studio Beer a festa Clássicos do Hard Rock, tocando as melhores músicas de Bon Jovi, Scorpions, Roxette, Kiss e muito mais. A banda que irá embalar a noite a partir das 21h será a Hell Princess. Os ingressos antecipados custam R$ 20.

FESTIVAL NO HORTO FLORESTAL

Neste final de semana o Horto Floresta recebe o Festival Moda Sustentável para comemorar os 2 anos de Encontro das Brecholeiras. Haverá brechós selecionados com preços a partir de R$ 5, música ao vivo, artesanato, gastronomia artesanal, venda de plantas e bingo. O evento ocorre nos dias 15 e 16 de junho, das 9h às 20h.

SHOW DE HUMOR COM O COXINHA

Um dos melhores shows de humor do Brasil continua a se apresentar no Acre. Neste domingo, dia 16, a patrulha do Coxinha estará no Jupará Choperia, da Via Verde, com um show extra. A apresentação ainda inclui uma participação especial do comediante Zaca. O evento inicia às 19h e mesa para 4 pessoas custa R$ 200.