Dólar hoje passa a cair após dados CPI abaixo do esperado e antes de juros nos EUA

O dólar virou para baixa perante o real nesta quarta-feira (12), após o

índice preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA vir abaixo das expectativas dos analistas. As atenções do investiodores ainda se voltam para decisão de política monetária do Fomc (Comitê Federal de Mercado Aberto), do Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos EUA), às 15h (horário de Brasília).

Qual a cotação do dólar hoje?

Às 9h43, o dólar à vista caía 0,04%, a R$ 5,358 na compra e na venda. Já o contrato futuro de primeiro vencimento recuava 0,29%, aos 5.364 pontos.

Na véspera, o dólar à vista encerrou o dia cotado a R$ 5,3597 na venda, em leve alta de 0,06%, no maior valor de fechamento desde 4 de janeiro de 2023.

O Banco Central fará neste pregão leilão de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de agosto de 2024.

Dólar comercial

Compra: R$ 5,358

Venda: R$ 5,358

Dólar turismo

Compra: R$ 5,384

Venda: R$ 5,564

O que acontece com a moeda?

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) nos Estados Unidos ficou estável (0,0%) em maio, após alta de 0,3% em abril, segundo dados com ajuste sazonal divulgados nesta quarta-feira (12) pelo Departamento do Trabalho americano. Ante maio do ano passado, a inflação foi de 3,3%, após ter ficado em 3,4% no mês anterior.

Os dados de maio vieram abaixo do esperado, uma vez que o consenso LSEG de analistas projetava variação de +0,1% na leitura mensal e inflação de 3,4% na base anual.

O núcleo da inflação, que desconsidera as variações de preços de alimentos e energia, teve alta mensal de 0,2%, após subir 0,3% em abril. O avanço anual nessa leitura foi de 3,4%, após alta de 3,6% no mês anterior.

O mercado ainda espera que a autoridade monetária americana mantenha os juros no intervalo de 5,25% a 5,5%. Com isso, o foco se desloca para a coletiva de imprensa de Jerome Powell, presidente do Fed, logo após a publicação da decisão de política monetária.