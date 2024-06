Dólar hoje avança e supera os R$ 5,35 às véspera de dados de inflação e Fed

O dólar à vista operava com alta frente ao real nesta segunda-feira (10), em linha com os ganhos da divisa norte-americana no exterior, no começo de semana marcada por divulgação de dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos e das decisões de política monetária do Federal Reserve (Fed).

Qual a cotação do dólar hoje?

Às 10h05, dólar à vista subia 0,66%, a R$ 5,359 na compra e R$ 5,360 na venda. O contrato de dólar futuro de primeiro vencimento recuava 0,43%, aos 5.342 pontos.

Na sexta-feira, o dólar à vista encerrou o dia cotado a R$ 5,3247 na venda, em alta de 1,44%, atingindo seu maior valor de fechamento desde 5 de janeiro de 2023.

O Banco Central fará neste pregão leilão de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de agosto de 2024.

Dólar comercial

Compra: R$ 5,359

Venda: R$ 5,360

Dólar turismo

Compra: R$ 5,324

Venda: R$ 5,504

O que acontece com a moeda? O BC americano concluirá sua reunião de política monetária de dois dias na quarta-feira. Dados divulgados na sexta-feira mostraram que as folhas de pagamento não agrícolas aumentaram em 272 mil empregos no mês passado, bem acima das expectativas em uma pesquisa da Reuters de 185 mil.

Os mercados estão agora a precificar 36 pontos base (bps) de cortes nas taxas do Fed este ano, em comparação com quase 50 pontos base – ou seja, dois cortes de 25 pontos base – antes dos dados do emprego.

Os dados da inflação ao consumidor nos EUA serão outro ponto de atenção na tomada de decisão do Fed.