Dólar hoje acelera ganhos ante real e segue acima de R$ 5,50 após inflação nos EUA

O dólar à vista opera com alta ante o real nesta sexta-feira (28) após abertura levemente negativa, com investidores digerindo índice de preços de despesas pessoais (PCE), que ficou estável em relação a abril e em linha com o esperado. Em abril, a leitura apontou alta de 0,3%. Na base anual, o PCE acumulou 2,6% em maio, em linha com a expectativa e levemente abaixo dos 2,7% em abril.

O foco dos investidores também se divide entre a formação da taxa Ptax de fim de mês e em novas declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Qual a cotação do dólar hoje?

Às 9h40, o dólar à vista subia 0,28%, a R$ 5,523 na compra e na venda. Na B3 o contrato de dólar futuro para agosto DOLc1 — que nesta sexta passa a ser o mais líquido — subia 0,35%, aos R$ 5,521.

Taxa de câmbio calculada pelo Banco Central com base nas cotações do mercado à vista, a Ptax serve de referência para a liquidação de contratos futuros. No fim de cada mês, agentes financeiros costumam tentar direcioná-la a níveis mais convenientes às suas posições, sejam elas compradas (no sentido de alta das cotações) ou vendidas em dólar (no sentido de baixa).

Dólar comercial

•Compra: R$ 5,523

•Venda: R$ 5,523

Dólar turismo

•Compra: R$ 5,551

•Venda: R$ 5,731

O que acontece com dólar hoje?

Os investidores operam com o foco na formação da taxa Ptax de fim de mês, digerindo os dados do PCE e atentos a novas declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira que os recentes ganhos do dólar contra o real são consequência de especulação com derivativos, acrescentando que o Banco Central tem a obrigação de investigar a situação.

Em entrevista à rádio FM O Tempo, durante visita a Minas Gerais, Lula ainda afirmou que o patamar atual da taxa Selic, a 10,50% ao ano, é “irreal”, defendendo que a inflação está “controlada”.