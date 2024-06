Dólar fecha o dia em queda com ajuda do exterior, a R$ 5,25

O dólar fechou em queda nesta quinta-feira (6), após três pregões consecutivos de alta. O movimento ocorreu em linha com o comportamento da moeda norte-americana no exterior, que perdeu força. O avanço das commodities contribuiu para o fortalecimento das divisas de emergentes.

O dólar à vista caiu 0,64%, a R$ 5,249 na compra e R$ 5,250 na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento registrava queda de 0,83%, aos 5.267 pontos por volta das 17h30

Pela manhã o Banco Central vendeu todos os 12.000 contratos de swap cambial tradicional ofertados para rolagem dos vencimentos de agosto.

Compra: R$ 5,249

Venda: R$ 5,250

Dólar turismo

Compra: R$ 5,270

Venda: R$ 5,450

O que aconteceu com o dólar hoje?

No início do dia a moeda à vista chegou a subir pontualmente, marcando a cotação máxima de 5,3102 reais (+0,25%) às 9h08.

No entanto, o recuo da divisa norte-americana ante outras moedas no exterior, o avanço firme de commodities como petróleo e minério de ferro e o ambiente mais favorável para os ativos brasileiros conduziram o dólar para o território negativo ainda na primeira hora de negócios.

Profissional ouvido pela Reuters pontuou que o dia era positivo para os ativos brasileiros de modo geral, o que se refletia no forte avanço do Ibovespa, na queda das taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) e no recuo do dólar ante o real, que chegou a ser superior a 1% durante a sessão.