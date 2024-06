Dólar a R$ 5,42 tem aposta recorde do investidor estrangeiro contra o real; entenda

Investidores estrangeiros continuam aumentando sua posição comprada em dólar, apostando que o real ficará mais fraco. Após o número bater máxima histórica, por volta dos US$ 70 bilhões, no final da última semana essa posição já somava US$ 75,6 bilhões, de acordo com dados da Bloomberg.

Nesta segunda-feira (17), por volta das 12h15, o dólar comercial tinha nova sessão de valorização frente ao real, subindo 0,79%, para R$ 5,42 – na máxima da sessão e do ano.

O que justifica o aumento dessas posições, segundo especialistas, é o fato de que os investidores internacionais enxergarem o real se desvalorizando. Inicialmente, essa visão foi motivada principalmente pela perspectiva de que os juros nos Estados Unidos ficariam mais altos, mas hoje há também um forte impulso da deterioração política e fiscal brasileira.

Dólar: estrangeiro aposta contra o real “Os juros nos Estados Unidos ainda estão muito atrativos. E isso cria um fluxo financeiro para lá, com investidores optando por investir na renda fixa norte-americana”, explica Gustavo Harada, chefe da mesa de renda variável da Blackbird Investimentos.

Nos últimos meses, os rendimentos pagos pelos treasuries yields vinham em alta, com dados macroeconômicos reforçando a visão de que o Federal Reserve terá de ser mais duro na condução de sua política monetária. Com isso, investidores estrangeiros geralmente acabam mantendo o capital nos Estados Unidos, o que fortalece o dólar.

“Os juros americanos são considerados a taxa livre de risco do mundo. Se a gente comparar, os juros nos Estados Unidos estão na casa dos 5,5% enquanto os juros no Brasil estão em 10,5%. É um spread de 5 pontos percentuais, não tão grande, que diminui a atratividade dos títulos brasileiros”, menciona Rafael Perretti, economista e trader da Clear Corretora.