“Divertida Mente 2” supera “Duna: Parte 2” e se torna a maior bilheteria de 2024

O filme “Divertida Mente 2” se tornou a maior bilheteria de 2024 ao fechar o fim de semana com uma bilheteria de US$ 724,4 milhões (cerca de RS$ 3,9 bilhões), segundo dados do Box Office Mojo. A animação de Pixar superou “Duna: Parte 2”, que estreou no cinemas em fevereiro e arrecadou US$ 711,8 milhões (cerca de R$ 3,8 bilhões).

A sequência da animação de 2015 estreou nos Estados Unidos e outros países no dia 14 de junho e está em cartaz há 10 dias. No Brasil, a produção foi lançada na última quinta-feira (20) e teve a maior abertura de uma animação no país, levando mais de 4,5 milhões às salas de exibição.

A trama tem um salto temporal em relação ao primeiro longa e a protagonista Riley agora é uma adolescente. Junto com o amadurecimento, a sala de controle mental da jovem também está passando por uma demolição para dar lugar a novas emoções.

As já conhecidas Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho, que há muito tempo administram uma operação bem-sucedida, não têm certeza de como se sentir quando os novos inquilinos, Ansiedade, Inveja, Tédio e Vergonha, chegam ao local.

Assista ao trailer de Divertida Mente 2