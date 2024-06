“Dessa vez eu vou até o fim”, diz Datena ao lançar pré-candidatura a prefeito de SP

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) lançou, nesta quinta-feira (12), sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo e afirmou que, ao contrário do recuo em suas outras tentativas, levará a investida até o final.

Em meio a referências à Roma Antiga, Datena afirmou, durante o evento realizado ao lado de lideranças do partido na capital paulista, estar pronto para enfrentar “quem quer que seja” na disputa das eleições.

“A palavra diz que, quando você atravessar o Rubicão, que é o rio que você deveria atravessar para enfrentar o grande império de Roma, você tinha que calçar as sandálias. Quando você calçasse as sandálias, você jamais deveria tirá-las do pé”, começou Datena.

“Pela primeira vez, me atemoriza isso, porque eu já calcei as sandálias para atravessar o Rubicão e enfrentar quem quer que seja, e é por isso que eu realmente sinto que tenho mais responsabilidade nessa campanha do que nas anteriores. Porque, dessa vez, eu vou até o fim”, afirmou.