Deputado reclama de atraso de salários de terceirizados: “estão com fome”

Durante sessão ordinária realizada na manhã desta terça-feira (04), o deputado Fagner Calegário (Podemos) usou a tribuna na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), para falar sobre a alta no índice de pobreza no Estado. O parlamentar também voltou a questionar o executivo o motivo de seguir contratando empresas terceirizadas que não pagam seus servidores.

“O que me traz aqui hoje não é um assunto agradável. Conforme a última publicação do IBGE, o Acre foi o único estado que não cresceu na nossa federação, pelo contrário, fizemos o caminho inverso. Enquanto outros entes tiveram a margem de pobreza saindo de 32% para 27%, nós fomos de 51,1% para 51,5%”, lamentou.

O parlamentar relembrou que trabalhadores terceirizados estão pedindo que paguem pelo menos seus respectivos vales-alimentação, uma vez que estão com salários atrasados e enfrentam as mais diversas dificuldades. Calegário questiona o governo sobre o motivo de seguir contratando essas empresas que lesam seus funcionários.

“Hoje peço ajuda por todos que trabalharam, essas pessoas estão passando dificuldade. Talvez não saibamos o que é ter a energia de casa cortada, mas eles sabem. São sempre as mesmas empresas e o executivo segue as contratando”, criticou.