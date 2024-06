Crianças e jovens do projeto Guardiões da Paz participam de atividades no Bope

Um misto de curiosidade e entusiasmo irradiava um grupo de 76 crianças e adolescentes da Escola João Mariano, localizada no Bairro Taquari. Os pequenos fazem parte do projeto Guardiões da Paz e participaram de uma manhã de atividades no Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Na oportunidade, conheceram as instalações da unidade operacional, os materiais de trabalho dos militares, os cães especialistas em faro e, ainda, realizaram uma prova rústica. O projeto Guardiões da Paz é promovido pela Polícia Militar, por meio da Coordenadoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos e o 2° Batalhão da PM.

Ludmila Oliveira, 13 anos, participou do projeto e falou de sua experiência. “Estou achando muito legal. A gente vê os policiais na rua e não sabe o que eles fazem para treinar, o que eles usam para poder trabalhar e nos defender”, disse.

“Esse projeto é para trazer a comunidade junto à Polícia Militar. Hoje elas [as crianças] terão contato com a rotina do Bope. Nós queremos plantar uma semente no coração dessas crianças. Desejamos que tenhamos essas crianças trabalhando aqui, algum dia, e que possamos, por meio desse contato, trazer bons frutos para elas e fazer com que não se envolvam com a criminalidade”, disse o tenente-coronel Felipe Russo, comandante do 2° Batalhão de Polícia Militar.

Major Igor Adams, comandante do Bope, deseja que essa visita possa inspirar as crianças: “É uma satisfação para o Bope recebê-las e apresentar um novo horizonte, para que eles possam, de repente, se motivar e buscar a carreira policial por meio desse dia, visitando a nossa rotina e dia a dia”.