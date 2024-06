Copa de Free Fire premia competidores de jogos eletrônicos em Porto Acre

O município de Porto Acre foi palco da Copa 4×4 EASY Sport de Free Fire, durante o final de semana. A etapa faz parte do Campeonato Interbairro de Games, promovido pelo governo do Acre através Secretaria de Indústria, Ciências e Tecnologia do Acre (SEICT).

Durante os jogos, os times demonstraram grande habilidade e estratégia, proporcionando momentos de grande adrenalina aos espectadores.

Na disputa pelo título, a LINE da Up Gaming conquistou o primeiro lugar, mostrando um desempenho impecável e levando para casa um prêmio de R$ 400, além de troféu e medalhas.

O segundo lugar ficou com a LINE do Nil, que recebeu R$ 200 e medalhas, enquanto o terceiro lugar foi conquistado pela LINE INSS, também agraciada com medalhas.