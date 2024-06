Contrato de namoro: o que é, para que serve e diferença da união estável; confira

“Nos namoros mais longevos, a gente recomenda que o contrato de namoro seja renovado todos os anos. Isso evita que, amanhã ou depois, uma das partes possa agir de má-fé, querendo transformar o namoro em união estável”, alerta Kignel.

Quanto custa o contrato de namoro?

Os valores de cada tabelionato variam de acordo com cada estado, pois são definidos por lei estadual. Em São Paulo, por exemplo, o custo é de R$ 575,95; já no Distrito Federal, é de R$ 267,50 (valores de 2024).

Como rescindir o contrato de namoro?

Se o contrato foi registrado, as duas pessoas precisam ir até o cartório no qual formalizaram o documento para informar o término do namoro. No caso de um contrato particular, sem registro público, basta descartar as vias do casal.

Mas, mesmo no caso de um documento particular, Kignel sugere que o término seja formalizado de alguma maneira.

“Se não for feita a rescisão em cartório, acho prudente que as partes troquem algum WhatsApp ao menos, para provar que a relação acabou. É sempre bom documentar o término, para evitar qualquer dúvida no futuro”, complementa o advogado.