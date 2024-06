Com gols de Vini Jr., Brasil goleia Paraguai e encaminha vaga na Copa América

O Brasil encaminhou a classificação para as quartas de final da Copa América na noite desta sexta-feira (28). No Allegiant Stadium, em Las Vegas, o time treinado por Dorival Jr. venceu o Paraguai por 4 a 1, com gols de Vini Jr. (2), Savinho e Lucas Paquetá, enquanto Alderete descontou para os paraguaios, que já estão eliminados.

Com o placar positivo, a Seleção Brasileira chegou aos 4 pontos e segue sonhando com o primeiro lugar do Grupo D, da Copa América. A Colômbia, adversária do Brasil na próxima terça-feira (2), é a atual líder da chave, com 6 pontos ganhos.

Por outro lado, o Paraguai deu adeus para as chances de classificação para a próxima fase da competição. O time treinado por Daniel Garnero perdeu os dois jogos que disputou e não pode mais alcançar a pontuação do Brasil, segundo colocado.

O jogo

A partida começou truncada, com o Brasil nervoso e errando muitos passes. Aproveitando a situação, o Paraguai conseguia chegar ao ataque e até viu Alisson fazer boas defesas para impedir o gol. Esse foi o panorama da partida até os 30 minutos da primeira etapa, já que depois disso a seleção de Dorival Jr. dominou o jogo e fez três gol relâmpagos.

Antes mesmo de abrir o placar, o Brasil viu Paquetá isolar cobrança de pênalti, mas já era um indício da melhora do time. Minutos mais tarde, brilhou a estrela de Vini Jr., que recebeu do camisa 8, driblou o zagueiro e bateu por baixo do goleiro, sem chances, para abrir o placar.

Com o gol, o Brasil aumentou o ritmo ofensivo e não demorou para marcar o segundo. Oito minutos depois, Rodrygo fez jogada individual e viu Morínigo fazer boa defesa, mas Savinho estava atento e aproveitou o rebote para marcar mais um. Já nos acréscimos, outro gol. Vini Jr. aproveitou a bobeira de Alderete e marcou o terceiro da Seleção.

Buscando reagir na partida para não ser eliminado, o Paraguai voltou para a segunda etapa com tudo e logo diminuiu o placar. Alderete aproveitou a sobra da zaga e acertou uma bomba, no cantinho de Alisson, para diminuir.

O Brasil, no entanto, não sentiu o gol sofrido e seguia dominando o jogo e criando boa chances de gol. Aos 20 minutos, Villasanti colocou a mão na bola após chute de Savinho e o árbitro assinalou pênalti. Dessa vez, Paquetá não desperdiçou e fez o quarto do time de Dorival Jr.

Após o quarto tento brasileiro, a partida passou a ser de menor intensidade entre as duas equipes, que pouco criaram. Com isso, os dois treinadores passaram a promover substituições em suas equipes e o jogo terminou com vitória brasileira por 4 a 1.

Próximos jogos

Ainda em busca de garantir a primeira colocação do Grupo D, o Brasil volta a campo na próxima terça-feira (2), às 22h (de Brasília), quando encara a atual líder Colômbia. No mesmo dia, o Paraguai, já eliminado, vai apenas cumprir tabela contra a Costa Rica.