Chuva estabiliza nível do Rio Acre, que permanece em 1,79 metros

Após um mês, choveu de forma significativa na capital acreana nessa terça-feira, 25. Conforme a Defesa Civil, a chuva foi de 19,3mm.

Como já era previsto, a precipitação não mudou o cenário preocupante com o menor nível do manancial para o período em dez anos. No entanto, a situação, pelo menos, não piorou. Na medição na manhã de hoje, houve uma estabilização do Rio Acre nas últimas 24 horas, que permanece com 1,79m.

Conforme a série histórica, o nível atual é um metro menor do que a média do Rio Acre desde o ano de 2015.

A tendência das próximas semanas é o nível ficar ainda menor, caso se confirme a chegada de nova frente fria. É comum na região amazônica que após uma friagem, o tempo fique seco por um grande período.